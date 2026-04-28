Депутат губдумы Александр Живайкин будет участвовать в праймериз «Единой России»
Депутат Самарской губернской думы Александр Живайкин будет участвовать в предварительном голосовании по 163-му Промышленному одномандатному избирательному округу в выборах в Госдуму. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.
«Предварительное голосование "Единой России" выходит на финишную прямую, формируется команда, которой предстоит пройти серьезный внутрипартийный фильтр, а затем идти на осенние выборы. И я принял для себя решение — идти дальше, бороться за право представлять наш регион в Государственной Думе»,— написал политик.
Действующим депутатом Госдумы по Промышленному округу является коммунист Михаил Матвеев.
В сентябре 2025 года сообщалось, что Александру Живайкину было предложено возглавить Октябрьск.