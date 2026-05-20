«Компания строит охрану авто вокруг уже существующего заводского оборудования»

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Great Wall Motor Фото: Great Wall Motor

Автокомпания Great Wall Motor в партнерстве с «Цезарь Сателлит» представила в России сервис «GWM Безопасность». Никакой сторонней коробочки и визита к установщикам: защита от угона работает через штатный телематический блок T-Box, который зашит в автомобиль с завода. Другими словами, охранная система владельцу уже доступна, ее надо лишь активировать.

Подобные решения существуют давно, но почти исключительно у западных брендов. Например, GM продает сервис OnStar с конца 1990-х, чуть позже в его составе появилась функция Stolen Vehicle Slowdown. Эта система не только помогает найти машину, но и может притормозить ее во время погони.

Toyota предлагает Safety Connect с отслеживанием угнанного автомобиля через встроенный GPS-модуль. В России до сих пор подобные системы чаще были доступны как надстройка. Недавно я рассказывал про совместную разработку телематической системы брендов Foton, AITO Seres, Pandora и компании «МБ Рус», и этот вариант как раз подразумевает дополнительный блок.

У Great Wall Motor логика иная. Одним из первых в России автопроизводитель строит охрану машины вокруг уже существующего заводского оборудования. Это стало возможным во многом благодаря архитектуре новой платформы GWM One. Ее электроника объединяет кузов, шасси, кокпит и ADAS. Все они работают как единая «нервная система». Поверх нее можно подключать любые сервисы, в том числе и охранные.

Как отмечают представители вендора, новый сервис разработали в том числе на основе обратной связи от российских клиентов. За этим реверансом концерна — сухие цифры. По данным «Автостата», Россия — крупнейший зарубежный рынок для Great Wall Motor в мире. Не просто важный и не один из ключевых, а именно крупнейший. 15% от всех мировых продаж компании приходится на нашу страну, а если брать только бренд Haval, то речь уже о показателе примерно в 23%. Для сравнения — у брендов Kia и Hyundai на пике их присутствия в России доля не поднималась выше 14%.

Похоже, Great Wall Motor сделал ставку на наш рынок, а потому так внимательно прислушивается к желаниям текущих пользователей и предлагает им технологии защиты.

Александр Леви