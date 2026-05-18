«Водитель и пассажиры могут управлять некоторыми функциями голосом»

Клише «рабочая лошадка» будет точным в отношении любого пикапа. Машины в таком типе кузова в первую очередь ассоциируются с американским кино, мощностью и фермерами, но точно не с технологиями. Поэтому протестировать модель Foton Tunland V9, которую производитель называет премиальным пикапом с инновациями, да еще снабженным новой телематической системой MBRUS Connect, было любопытно.

Водитель и пассажиры Tunland V9 могут управлять некоторыми функциями голосом. Ассистент откликается на фразу «Hi Foton», а дальше можно выбрать из команд (пока только на английском) для управления телефоном, музыкой, радио, кондиционером, окнами и люком. Базовые вещи, которые можно сделать, не отвлекаясь от дороги.

На комфорт и безопасность работают активный круиз-контроль, удержание в полосе, распознавание знаков, ассистент перестроения, предупреждения о столкновении, открытой двери и перекрестном движении сзади. Кроме того, автомобиль получил камеру, которая отслеживает лицо и глаза человека за рулем. Когда она активна, пикап будет подавать предупреждающий сигнал, если водитель отвлекается от дороги или начинает засыпать. Во время стоянки для отдыха можно воспользоваться умным климатом. В системе заложены готовые сценарии: «Расслабься», «Тепло», «Освежающий», «Холодно» и «Настройка». Согласитесь, в этом переводе названий есть интрига.

За спокойствие владельца и безопасность самого Tunland V9 отвечает телематическая система MBRUS Connect. Это совместная разработка Pandora и российского дистрибьютора АО «МБ Рус». В мобильном приложении отображается довольно подробный статус — не только охрана, но и состояние аккумулятора, расположение машины на карте, история поездок, уровень топлива и другая важная информация. Кстати, в моем случае бензобак был все время пуст согласно приложению. Есть что поправить в следующих обновлениях, в том числе в интерфейсе умных часов.

Да, поставить на охрану или выключить сигнализацию, обогрев или охлаждение салона, запустить двигатель, проверить локацию пикапа и просмотреть список последних действий с ним можно прямо со своего запястья на Apple Watch. И эта возможность ощущается здорово. Тем более для «рабочей лошадки».

Александр Леви