Умер главный российский специалист по борьбе со СПИДом Вадим Покровский

На 72-м году жизни умер академик РАН, эпидемиолог, специалист по борьбе со СПИДом в России Вадим Покровский. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

Академик РАН, эпидемиолог, специалист по борьбе со СПИДом в России Вадим Покровски

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«Он стоял у истоков борьбы с ВИЧ-инфекцией в нашей стране, работая с первыми случаями и вспышками заболевания. При его непосредственном участии в 80-90-е годы прошлого века был выявлен "нулевой пациент", расследована внутрибольничная вспышка ВИЧ-инфекции в Элисте, разработана сама методология и система борьбы с ВИЧ-инфекцией, которая легла в основу создания общероссийской сети центров по профилактике и борьбе со СПИДом»,— уточнили в ведомстве.

Более 40 лет Вадим Покровский руководил научно-исследовательским отделом по профилактике и борьбе со СПИДом в Центральном НИИ Эпидемиологии. Автор более 300 научных работ, четырех научных пособий и двух книг, член Бюро отделения медицинских наук РАН и редколлегии пяти научных журналов.