Китайская экономика сбавила темп

Экономика Китая замедлила темпы роста в начале второго квартала, следует из данных Главного статистического управления (ГСУ) страны. Промышленное производство в апреле увеличилось на 4,1%, а розничные продажи — на 0,2%. Это минимальные показатели за последние несколько лет. Среди причин такой динамики — рост цен на энергоносители из-за войны на Ближнем Востоке, слабый внутренний спрос и ухудшающиеся настроения бизнеса. Впрочем, в ближайшее время ситуация может развернуться: торговые переговоры с США свидетельствуют о готовности стран к взаимным уступкам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Tingshu Wang / Reuters Фото: Tingshu Wang / Reuters

Апрельская статистика усилила сомнения в устойчивости роста экономики КНР. Данные оказались слабее ожиданий аналитиков. По оценкам ГСУ, объем промышленного производства в Китае в прошлом месяце увеличился на 4,1% в годовом выражении. Это самый низкий показатель с июля 2023-го, в марте рост оценивался в 5,7%. Аналитики, опрошенные Trading Economics, прогнозировали ускорение до 5,9%. В перерабатывающей промышленности производство выросло на 4% (6% в марте), в горнодобывающей — на 3,8% (5,7%). Выпуск компьютеров и коммуникационного оборудования увеличился на 15,6% (после 12,5% в марте) — это одна из немногих отраслей, в которой фиксировалось ускорение роста.

Замедление роста промпроизводства связано в том числе с увеличением цен на энергоносители из-за войны на Ближнем Востоке. КНР остается крупнейшим импортером нефти и серьезно зависит от поставок из региона: в 2025 году на Ближний Восток приходилось около половины китайского импорта нефти и почти треть закупок СПГ. Значительная часть поставок проходит через Ормузский пролив, поэтому перебои быстро транслируются в рост издержек для китайской промышленности.

Слабая динамика объясняется и проблемами с внутренним спросом, которые обостряются на фоне тревожных новостей. Розничные продажи после мартовского роста на 1,7% в апреле увеличились только на 0,2% год к году (прогноз предполагал рост на 2%) — это минимум с декабря 2022-го. Продажи автомобилей сократились на 15,3%, стройматериалов — на 13,8%, мебели — на 10,4%. Динамика в части отраслей связана и с продолжающимся спадом на рынке недвижимости. Инвестиции в сектор за четыре месяца сократились, по оценкам ГСУ, на 13,7%. Цены на квартиры в новостройках в апреле упали на максимальные за год 3,5%.

Аналитики Goldman Sachs считают, что без дополнительных стимулов экономика КНР, вероятно, не вырастет на целевые 4,5–5% в 2026 году. Неясные перспективы из-за войны на Ближнем Востоке и торгового противостояния с США и ЕС ухудшают настроения бизнеса в Китае, что также влияет на инвестактивность компаний и ограничивает возможность адаптации к внешней среде, отмечают в ING.

В ближайшие месяцы деловую активность в Китае может поддержать потепление в отношениях со Штатами. После встречи президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина в Пекине стороны дали понять, что готовы взаимно снижать пошлины на отдельные товары. Деталей пока нет — в Пекине отметили, что переговоры продолжаются. Для регулярных встреч страны договорились создать торговый и инвестиционный советы.

Отдельный блок договоренностей касается сельского хозяйства. По сообщениям Белого дома, Китай согласился закупать американскую агропродукцию минимум на $17 млрд в год до 2028-го. Для Вашингтона это поддержка фермеров, пострадавших от торговой войны и роста цен на удобрения. Для Пекина — сравнительно безопасная уступка: сельхозимпорт менее чувствителен, чем закупки технологий, а его расширение помогает удерживать переговоры со Штатами в рабочем русле. Сигналом к разрядке аналитики считают и частичное восстановление доступа мясной продукции из США на рынок КНР. Пекин продлил истекшие в 2025 году лицензии для более чем 400 американских поставщиков говядины.

Сами по себе такие шаги не меняют баланс сил в двусторонних отношениях, но показывают готовность искать компромисс. Впрочем, устойчивость договоренностей не гарантирована: торговые соглашения между США и Китаем в первый президентский срок Дональда Трампа выполнялись лишь частично, напоминают аналитики.

Кристина Боровикова