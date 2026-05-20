Инсталляцию «Усадьба Бурмистровых» закупают для музея Горького за 4 млн рублей

Музей А.М. Горького в Нижнем Новгороде намерен установить в здании на улице Минина, 26 инсталляцию «Усадьба Бурмистровых». Муниципальное учреждение проводит соответствующую закупку с начальной ценой 4,3 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Сейчас завершается реконструкция здания музея — объекта культурного наследия «Дом Бурмистровой с интерьером». Инсталляция по условиям закупки должна там появиться до 30 ноября 2026 года.

Она призвана воссоздать утраченные элементы усадебного комплекса: масштабные оранжереи и сад, а также представить историю династии и повседневный быт нижегородского купечества конца XIX — начала XX века. Инсталляция должна включать макет с подсветкой, тач-экран и широкоформатную проекцию на стену. В составе макета будет главный дом, оранжерейный комплекс, дом садовника и столовая для прислуги, служебный корпус, а также элементы садово-парковой архитектуры: беседки, гроты, фонтан, мостики и искусственный ручей.

Аудиовизуальный контент должен включать четыре раздела: «Архитектурно-пространственный ансамбль и планировочная структура усадьбы», «Хозяева: династии и судьбы», «Утраченный рай: ботаническая коллекция», «Живая память (мемуары и свидетельства)».

Как писал «Ъ-Приволжье», здание музея реставрируют с 2019 года. Во время выполнения работ прежним подрядчиком, ООО «АВК Групп», в 2020 году произошел пожар, после которого организация ушла с объекта.

Текущий контракт заключили в конце 2023 года с московским ООО «Проектно-реставрационная компания "Гемера"», которое должно было завершить работы к концу 2024 года. Второй подрядчик в сроки также не уложился, сейчас готовность объекта оценивается в 90%.

Галина Шамберина