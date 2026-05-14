В Нижнем Новгороде на 90% завершили реставрацию Литературного музея им. Горького

Реставрация Литературного музея им. А.М. Горького в Нижнем Новгороде завершена на 90%. Об этом сообщил глава города Юрий Шалабаев.

По его словам, все черновые работы в особняке Варвары Бурмистровой, где расположен музей, полностью завершены. Сейчас художники вручную расписывают стены, восстанавливая старинные узоры по архивным фотографиям. Продолжается процесс золочения элементов по уникальным технологиям, которые позволяют сочетать матовые и блестящие оттенки. В интерьерах появится не только классическое желтое, но и белое золото.

В залах полностью уложены полы, отшлифован паркет, который остается покрыть лаком. Готовятся к установке отреставрированные двери. Завершаются работы в Дубовом зале, где монтируют деревянные откосы на окнах. В примыкающем к зданию небольшом саду будут разбиты дорожки, высажены кустарники и цветы.

«Уверен, что после завершения реставрационных работ музей засияет по-новому. Это будет по-настоящему живое и вдохновляющее пространство для всех, кто любит наш город и его историю»,— отметил глава города.

Как писал «Ъ-Приволжье», здание музея пострадало от пожара в 2020 году. Завершить реставрацию и открыть музей планируется в 2026 году, к 805-летию Нижнего Новгорода.

Андрей Репин