На реставрацию музея Горького в Нижнем Новгороде выделили еще 23 млн рублей

Еще более 23 млн рублей выделили на реставрацию здания литературного музея имени Горького на улице Минина, 26 в Нижнем Новгороде. Муниципальный заказчик «ГлавУКС» 30 марта объявил открытый конкурс на проведение работ.

Здание литературного музея имени Горького реставрируют с 2019 года

В здании, которое является объектом культурного наследия регионального значения «Дом В.М. Бурмистровой с интерьером», до 15 июня 2026 года требуется завершить реставрацию и воссоздание интерьеров Каминного зала.

Итоги закупки подведут 21 апреля.

Как писал «Ъ-Приволжье», стоимость основного контракта на реставрацию выросла до 474,4 млн руб. В январе текущего года директор «ГлавУКС» Сергей Разживин сообщал, что эти работы планируют завершить к лету.

Здание музея реставрируют с 2019 года. Во время выполнения работ прежним подрядчиком, ООО «АВК Групп», в 2020 году произошел пожар, после которого организация ушла с объекта.

Текущий контракт заключили в конце 2023 года с московским ООО «Проектно-реставрационная компания "Гемера"». Изначально его стоимость составляла 364,9 млн руб., завершить работы требовалось к концу 2024 года.

Галина Шамберина