Пару из Крыма приговорили к 17 и 15 годам за госизмену

Суд приговорил семейную пару из Крыма к 17 и 15 годам лишения свободы за передачу украинской разведке секретных данных о военных кораблях и технике. Об этом “Ъ” сообщили в прокуратуре РК.

По данным правоохранителей, 39-летний уроженец Оренбургской области и 35-летняя гражданка Украины из Одесской области самостоятельно завербовались в ряды украинской разведки в 2024 году.

Выполняя задания кураторов, они передавали ВСУ фото и видео мест расположения авиатехники морской авиации Черноморского флота, а также военных кораблей в акватории ялтинского морского порта. По версии обвинения, эти данные могли использоваться для корректировки артиллерийских и ракетно-бомбовых ударов.

Мужчину и женщину задержали сотрудники УФСБ России по Крыму и Севастополю, возбудив уголовное дело по статье о госизмене (275 УК РФ). Имена фигурантов не разглашают.

Суд Крыма приговорил мужчину к 17 годам лишения свободы в колонии строгого режима, с последующим ограничением свободы на один год восемь месяцев. Его сообщница получила 15 лет лишения свободы в колонии общего режима.

Александр Дремлюгин, Симферополь