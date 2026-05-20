В Екатеринбурге после реконструкции открыли библиотеку имени Чехова

В Екатеринбурге после реконструкции открыли библиотеку № 19 имени А. П. Чехова, расположенную на улице Малышева, 128. Она является одной из старейших библиотек в городе: в этом году ей исполняется 77 лет, сообщил в своем канале в MAX мэр Алексей Орлов.

«Символично, что открытие проходит в дни работы Всероссийского библиотечного конгресса. А значит, увидеть, как обновляются библиотеки Екатеринбурга, смогут не только жители уральской столицы, но и специалисты сферы со всей страны»,— написал глава города.

В библиотеке оборудовали зоны для чтения, места для индивидуальной работы за компьютерами и трансформируемые залы для проведения мероприятий различных форматов. Кроме того, в библиотеке появился уголок, посвященный Антону Чехову, оформленный как стилизованный кабинет писателя.

Напомним, в Екатеринбурге проходит Всероссийский библиотечный конгресс. В его рамках состоится фестиваль «Читай, Екатеринбург»,а на городских площадках пройдет более 80 мероприятий — паблик-токи, лекции, спектакли, экскурсии, книжные ярмарки.

Полина Бабинцева