Во Всероссийском библиотечном конгрессе, который пройдет с 18 по 22 мая в Екатеринбурге, примут участие свыше 1,3 тыс. человек из регионов России, Индии, Северной Кореи и стран СНГ. В деловой программе предусмотрены круглые столы, специальные мероприятия, профессиональные туры и дискуссии о будущем библиотек. В рамках фестиваля «Читай, Екатеринбург» встретятся с читателями такие писатели, как Яна Вагнер, Павел Басинский, Алексей Сальников. В честь библиотечного конгресса екатеринбургский метрополитен запустит «книжный экспресс».

Презентация программы Всероссийского библиотечного конгресса прошла в Доме журналистов с участием министра культуры Свердловской области Ильи Маркова, заместителя директора департамента культуры администрация Екатеринбурга Любови Бондаренко, директора Свердловской областной универсальной научной библиотеки имени Белинского Ольги Титовой.

Илья Марков пояснил, что для сферы культуры региона Всероссийский библиотечный конгресс даст возможность посмотреть на себя со стороны. «К нам приедут представители всех регионов России, участие в деловой программе примут более 250 библиотекарей из Свердловской области. Это обмен опытом, новые коммуникации, дальнейшее общение — такие конгрессы всегда зарождают перекрестные проекты и связи между разными библиотеками»,— рассказал он.

Всероссийский библиотечный конгресс проводится ежегодно с 1999 года по инициативе Российской библиотечной ассоциации. Город, который принимает конгресс, получает почетное звание «Библиотечная столица России». В 2025 году ей был Ижевск, который провел конгресс под темой «Победа. Вместе сильнее» (он был посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной Войне). Екатеринбург впервые становился «Библиотечной столицей России» в 2006 году.

Министр отметил, что в Свердловской области более 800 библиотек и они испытывают «настоящий ренессанс». «Это уже не только пространство для чтения, а современные культурные центры с уникальными проектами, образовательными программами и электронными ресурсами»,— подчеркнул Илья Марков.

Темой конгресса в Екатеринбурге станет «Многообразие культур. Единые ценности. Единая страна». Профессиональная программа разделена на семь тематических треков. В рамках конгресса будут задействованы 15 площадок — библиотеки, музеи, культурные центры и креативные пространства.



В дни проведения конгресса пройдет фестиваль «Читай, Екатеринбург». Среди его участников знаменитые прозаики Яна Вагнер, Павел Басинский, Алексей Сальников и другие авторы. В течение пяти дней на городских площадках состоится более 80 мероприятий — паблик-токи, лекции, спектакли, экскурсии, книжные ярмарки. Центром мероприятия станет Литературный квартал.

В рамках конгресса городской метрополитен запустит проект «Книжный экспресс»: вагон метро будет украшены фотографиями и знаковыми событиями из биографий уральских писателей Павла Бажова, Владислава Крапивина, Дмитрия Мамина-Сибиряка. «Уральские авиалинии» пассажирам рейсов Москва – Екатеринбург будут вручать сборники «Небылицы Лукоморья» уральского поэта Сергея Ивкина. Издание объединяет поэтические переложения эпосов народов России и было подготовлено при активной работе автора с библиотечными архивами и региональными фондами.

На проведение конгресса выделено 34 млн руб.: 10 млн руб. из бюджета Екатеринбурга, 24 млн руб. — из казны Свердловской области.

