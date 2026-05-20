США и КНР договорились снизить таможенные тарифы на товары объемом $30 млрд

Министерство торговли Китая достигло предварительного соглашения с США по снижению таможенных тарифов на товары объемом около $30 млрд. Представители министерства уточнили, что соглашение было достигнуто по результатам консультаций, состоявшихся 12–13 мая в Сеуле, а также переговоров Дональда Трампа и Си Цзиньпина в Пекине 13–15 мая. Пока не сообщается, о каких именно товарах идет речь.

Китайское министерство отдельно уточнило, что торговля редкоземельными металлами не входит в это соглашение. Сообщается, что стороны будут проводить по этому вопросу отдельные консультации.

Ранее администрация Белого дома сообщала, что «Китай рассмотрит опасения США относительно дефицита в цепочке поставок редкоземельных элементов и других критически важных минералов, включая иттрий, скандий, неодим и индий».

Евгений Хвостик