Пляжи в Туапсе пообещали очистить от нефтепродуктов к лету

В районе Туапсинского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) завершили работы по ликвидации разлива нефтепродуктов. Об этом заявил глава МЧС по Краснодарскому краю Алексей Клушин на совещании с руководителем федерального ведомства Александром Куренковым. Пляжи в Туапсе планируют очистить от нефтепродуктов к июню.

На месте разлива сформировали заградительный земляной вал, рассказал господин Клушин. Также заградительный вал установили в районе морского терминала Туапсе, который укреплен волнорезом из бетонных блоков. Боновые заграждения на реке Туапсе, скорее всего, оставят на весь летний сезон.

«Работы на центральном пляже Туапсе и пляжах, которые являются официальными, планируется завершить к 1 июня»,— уточнил вице-губернатор Дмитрий Маслов (цитата по «Интерфаксу»).

В апреле Туапсе неоднократно подвергался налетам БПЛА. Из-за атак произошли возгорания на территории морского терминала и НПЗ, а также разлив нефтепродуктов. На территории Туапсинского муниципального округа ввели режим ЧС регионального уровня. К началу мая с туапсинских пляжей на утилизацию было вывезено более 15 тыс. кубометров мазута и загрязненной гальки.

