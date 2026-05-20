Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница
fonbet logo

Реклама, ООО Фонкор

Сергей Булатов останется на посту главного тренера «Крыльев Советов»

Сергей Булатов продолжит возглавлять футбольный клуб «Крылья Советов». Об этом сообщил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.

«Вместе с менеджментом клуба приняли решение, что Сергей Булатов продолжит работать главным тренером "Крыльев Советов". Ему будет предложен новый контракт, уверен, болельщики поддержат наше решение»,— отметил глава региона. Ранее пресс-служба клуба сообщила, что новым председателем совета директоров команды был избран Максим Симонов.

С 1 апреля Сергей Булатов исполнял обязанности главного тренера «Крыльев Советов» после ухода Магомеда Адиева. Через несколько недель его утвердили в должности до конца сезона. Под руководством специалиста самарцы провели девять матчей Российской премьер-лиги (РПЛ), в которых одержали три победы, потерпели три поражения и трижды сыграли вничью.

По итогам завершившегося сезона РПЛ «Крылья Советов» заняли 11-е место, набрав 32 очка.

Таисия Орлова

Новости компаний Все