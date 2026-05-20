Сергей Булатов останется на посту главного тренера «Крыльев Советов»

Сергей Булатов продолжит возглавлять футбольный клуб «Крылья Советов». Об этом сообщил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.

«Вместе с менеджментом клуба приняли решение, что Сергей Булатов продолжит работать главным тренером "Крыльев Советов". Ему будет предложен новый контракт, уверен, болельщики поддержат наше решение»,— отметил глава региона. Ранее пресс-служба клуба сообщила, что новым председателем совета директоров команды был избран Максим Симонов.

С 1 апреля Сергей Булатов исполнял обязанности главного тренера «Крыльев Советов» после ухода Магомеда Адиева. Через несколько недель его утвердили в должности до конца сезона. Под руководством специалиста самарцы провели девять матчей Российской премьер-лиги (РПЛ), в которых одержали три победы, потерпели три поражения и трижды сыграли вничью.

По итогам завершившегося сезона РПЛ «Крылья Советов» заняли 11-е место, набрав 32 очка.

Таисия Орлова