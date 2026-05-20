Европа ввела полный запрет чешского

Союз европейских футбольных ассоциаций (UEFA) пожизненно дисквалифицировал тренера Петра Влаховского. Чешский специалист получил скандальную известность в марте этого года, когда достоянием общественности стали его неприглядные действия во время работы главным тренером женского футбольного клуба «Словацко». Тренер устанавливал скрытые видеокамеры в раздевалке, снимал футболисток, а потом обменивался контентом на специализированных сайтах. UEFA вмешался в дело только после того, как на случившееся обратила внимание Международная ассоциация профессиональных футболистов (FIFPro). В противном случае господин Влаховский мог фактически остаться безнаказанным. Дело в том, что дисквалификация, назначенная ему Федерацией футбола Чехии, предусматривала отстранение от работы на пять лет, но распространялась только на территорию Чехии.

Фото: Dalibor Gluck / CTK / AP Чешский тренер Петр Влаховский, подглядывавший за своими футболистками, уже не сможет работать в сфере футбола не только на родине, но и в Европе, а в перспективе и во всем мире

Дисциплинарный комитет UEFA вечером 19 мая объявил о своем решении по громкому делу чешского футбольного тренера Петра Влаховского. Он пожизненно отстранен от любой деятельности, связанной с футболом. Федерации футбола Чехии предписано отозвать тренерскую лицензию господина Влаховского. Дисциплинарный комитет также обратился в Международную федерацию футбола (FIFA) с просьбой поддержать дисквалификацию и распространить ее на весь мир.

Петр Влаховский, до недавнего времени уважаемый специалист, в 2019 году признававшийся лучшим женским футбольным тренером Чехии, вышел на международный уровень известности, правда скандальной, в марте этого года.

Оказалось, что Влаховский на протяжении четырех лет тайно снимал на видео своих футболисток (в общей сложности у него нашли 28 роликов с участием 14 спортсменок). Записи он использовал не только в личных целях, а еще и обменивался ими с посетителями одного из специализирующихся на таком контенте сайтов. Мониторинг этого ресурса и вывел на след Влаховского.

Остроты скандалу придавало то, что история на самом деле была давняя. Влаховский был задержан еще осенью 2023 года. Тогда же у него прошли обыски. Полиция обнаружила на компьютере тренера не только видео с футболистками (самой младшей из подопечных Влаховского было на момент съемки 17 лет), но и детскую порнографию. Но тогда, как ни странно, случившееся должной огласки не получило. Дело тянулось два года и разрешилось для тренера вполне благополучно: он получил год лишения свободы условно и плюс ему на пять лет запретили занимать должности в футбольных структурах.

Проблема была в том, что дисквалификация тренера распространялась только на территорию Чехии. Федерация футбола Чехии не стала обращаться ни в UEFA, ни в FIFA с тем, чтобы сделать дисквалификацию господина Влаховского глобальной.

И только после того, как футболистки, ставшие жертвами Влаховского, решили заговорить, а также последовавшего вмешательства FIFPro, чье заявление привлекло внимание мировых СМИ, на историю обратили внимание международные футбольные регуляторы.

Сами футболистки потом уже говорили, что не выводили историю на международный уровень, во-первых, не желая привлекать дополнительное внимание к случившемуся, опасаясь, что оно будет травматичным. Кристина Янку, одна из жертв Влаховского, говорила, что футболистки «Словацко» тяжело переживали случившееся. «Некоторых рвало, у других появилась навязчивая мысль, что за ними следят, у многих было нарушение сна»,— отмечала Янку.

Во-вторых, они рассчитывали на то, что достаточно будет решения Федерации футбола Чехии. Но, по словам главы чешского профсоюза футболистов Маркеты Вогоска-Гайндловой, в федерации постоянно тянули, ссылаясь на то, что есть дела поважнее. «Тогда мы решили сделать историю публичной. Да, это создаст давление на футболисток, но это важный шаг, призванный привлечь внимание к проблеме»,— говорила в марте госпожа Вогоска-Гайндлова.

Среди пожеланий FIFPro к руководящим футбольным структурам по итогам дела Влаховского кроме собственно наказания провинившегося тренера содержался и призыв составить, регулярно публиковать и поддерживать в актуальном состоянии список тренеров, дисквалифицированных за домогательства и иные сексуальные преступления.

Александр Петров