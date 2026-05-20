В Ставропольском крае обломки БПЛА упали на территорию детсада

Обломки невзорвавшегося БПЛА упали на территорию детского сада в Октябрьском районе Ставрополья. Дети и педагоги переведены в безопасное место, сообщил губернатор региона Владимир Владимиров.

По словам губернатора, упавший БПЛА зацепился за верхушки деревьев. Корпус дрона разломился на несколько частей, боевая часть упала на кладбище, остальные фрагменты — на территорию детсада.

На месте работают оперативные службы. «Боевая часть уже обезврежена, проводятся другие мероприятия по устранению последствий инцидента»,— уточнил господин Владимиров.

Сегодня ночью вооруженные силы Украины с помощью БПЛА дважды атаковали промышленную зону Невинномысска в Ставропольском крае.

Вторую смену в школах Ставрополья перевели на дистант.