Вторую смену в школах Ставрополья перевели на дистант после атаки БПЛА

Учащихся второй смены в школах Ставропольского края перевели на дистант после атаки БПЛА. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Владимиров в Telegram-канале.

Экстренные службы Ставрополя работают на месте падения неразорвавшегося дрона в Октябрьском районе, добавил господин Владимиров. Туда же прибыли руководство города и представители силовых ведомств. По словам губернатора, ситуация находится под контролем.

Сегодня ночью вооруженные силы Украины с помощью БПЛА дважды атаковали промышленную зону Невинномысска в Ставропольском крае. Обошлось без жертв и повреждений на земле. Число сбитых над регионов дронов не уточнялось.