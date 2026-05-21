Сегодня исполняется 75 лет полномочному представителю президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе Юрию Чайке

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Его поздравляет первый заместитель председателя правительства РФ Денис Мантуров:

— Уважаемый Юрий Яковлевич! От всей души поздравляю Вас с юбилеем! Вы многие годы посвятили служению закону и обеспечению правопорядка в нашей стране. Для тех, кто лично знаком с Вами, Вы не просто профессионал своего дела, а человек с большим и отзывчивым сердцем, который за юридическими вопросами всегда видел прежде всего судьбы людей и вставал на защиту тех, кто действительно нуждался в помощи. Сегодня Вы с полной самоотдачей трудитесь на благо развития Северного Кавказа и благополучия его жителей. Желаю Вам, Юрий Яковлевич, крепкого здоровья, долгих лет жизни и неиссякаемой энергии для реализации всех намеченных планов!

Сегодня исполняется 71 год секретарю Совета безопасности РФ Сергею Шойгу

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Его поздравляет депутат Госдумы, двукратный олимпийский чемпион, семикратный чемпион мира по хоккею Вячеслав Фетисов:

— Дорогой Сергей Кужугетович! Мы знакомы четверть века, а я не перестаю удивляться вашей многогранности и в то же время уверенному постоянству. Умение сочетать в себе творческие и управленческие способности, оставаясь при этом цельной и сильной личностью,— редкий дар для современного руководителя и политика. Вы верны друзьям и соратникам. Возглавляя наш хоккейный клуб и будучи его вдохновителем и неотъемлемой частью, вы много лет объединяете уникальную команду очень разных талантливых людей не только на льду, но и в жизни. От души желаю вам здоровья, вдохновения, удачи и побед!

