КХЛ представила номинантов на приз лучшему новичку сезона

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) объявила претендентов на приз им. Алексея Черепанова — награду, вручаемую лучшему новичку сезона. В список номинантов вошли нападающие Александр Жаровский (уфимский «Салават Юлаев»), Матвей Поляков (петербургский СКА) и Михаил Федоров (магнитогорский «Металлург»).

Приз назван в честь хоккеиста омского «Авангарда» Алексея Черепанова, скончавшегося от сердечного приступа во время матча в 2008 году в возрасте 19 лет.

В этом сезоне 19-летний Александр Жаровский стал третьим бомбардиром «Салавата Юлаева». В 59 матчах регулярного чемпионата он набрал 42 (16 шайб+26 результативных передач) очка. В 10 играх play-off форвард записал в свой актив два голевых паса. В прошлом году Александр Жаровский был выбран во втором раунде под общим 34-м номером клубом «Монреаль Канадиенс» на драфте Национальной хоккейной лиги.

21-летний Матвей Поляков в 63 матчах «гладкого» сезона записал в свой актив 29 (16+13) очков. В пяти встречах Кубка Гагарина нападающий не отметился результативными действиями.

Михаилу Федорову 19 лет. На его счету 13 (7+6) очков в 52 играх регулярного чемпионата. В play-off он забросил две шайбы и отличился передачей. Форвард был признан лучшим новичком первого раунда Кубка Гагарина.

Победитель будет объявлен 28 мая. В прошлом сезоне обладателем награды стал нападающий Иван Демидов.

