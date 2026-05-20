Обороты бизнеса в майские праздники упали на 15%

Во вторую неделю майских праздников падение оборотов российских компаний резко ускорилось. В Москве и Санкт-Петербурге спад оказался заметно глубже, чем в региона, следует из исследования Точка Банка (есть у «Ъ»). Это связывают с ограничениями работы мобильного интернета.

Согласно полученным данным, в первую неделю майских праздников падение оборотов в столице и регионах было практически одинаковым — 6,4% и 6,5%. Во вторую неделю ситуация изменилась — в Москве и Санкт-Петербурге обороты упали на 17,2%, в других регионах спад составил 14,0%.

Сокращенные рабочие недели сильнее всего сказались на сферах, где бизнес зависит от непрерывных сделок и отгрузок. В IT-секторе обороты в среднем снизились на 16,5%, причем в отдельных сегментах падение было еще глубже: разработка программного обеспечения (ОКВЭД 62.01) потеряла 23,1% оборота, обработка данных (63.11) — 21,9%, а прочие IT-услуги (62.09) — 16,3%.

Для сравнения, в 2025 году при трех рабочих днях в обе праздничные недели падение составляло 26,9% в первые майские и только 16,0% во вторые. В 2024 году спад в первую неделю достигал 42,9% (при всего двух рабочих днях), но этому предшествовал рост на 29,6% на последней неделе апреля, когда бизнес спешил закрыть сделки за шесть рабочих дней. Во вторую неделю майских праздников при трех рабочих днях снижение оборотов было уже не таким сильным и составляло 29,9%.