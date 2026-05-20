МТС: средний возраст любителей падела в Екатеринбурге — 38,8 лет

Основную аудиторию первой на Урале арены для игры в падел составляют мужчины около 40 лет со средним доходом, ведущие здоровый образ жизни, следует из исследования компании МТС с помощью платформы «Геоэффект».

Напомним, арена открылась в сентябре прошлого года в здании бывшего КРК «Уралец» в Екатеринбурге и принимает как профессионалов, так и любителей спорта. 87,5% посетителей — жители Свердловской области, 3% — из соседних регионов, 1% — из Москвы. Международная аудитория включает граждан 58 стран, среди которых лидируют Казахстан, Китай, ОАЭ, Испания, Аргентина, Кыргызстан и Гонконг.

Гендерный состав посетителей: 56% мужчин и 44% женщин. Средний возраст игроков составляет 38,8 лет, что близко к показателю профессионалов (37 лет). Доля несовершеннолетних — 12%, людей старше 64 лет — 9,6%. 36,8% посетителей придерживаются здорового образа жизни, что значительно выше среднего показателя по стране (11,5%).

«Падел – относительно новый вид спорта, но его популярность в Екатеринбурге невероятно быстро растет. Меньше чем за год наша падел-арена успела принять три международных турнира. Исследование МТС не научит свердловчан этой игре, но поможет чуть больше узнать о людях, увлеченных ею и, возможно, позволит оценить собственные спортивные перспективы»,— прокомментировал директор МТС в Свердловской области Андрей Елизаров.

Падел — ракеточный вид спорта, возникший в 1969 году в Мексике. Большая часть его правил и система начисления очков позаимствована у большого тенниса. В него играют в формате «пара на пару» на корте размерами примерно 20 х 10 м, ограниченном четырьмя стеклянными стенами.

