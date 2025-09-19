В Екатеринбурге открылась первая в России специализированная падел-арена

В Екатеринбурге после масштабной реконструкции бывшего КРК «Уралец» открылась «Падел-Арена РМК». Она стала первым в России специализированным спортивным сооружением, предназначенным исключительно для падела.

Падел — ракеточный вид спорта, сочетающий элементы тенниса и сквоша. Играется на закрытом корте, окруженном стеклянными стенами и сеткой, с использованием коротких ракеток без струн и специального мяча.

В спорткомплексе площадью 32 тыс. кв. метров: шесть ультрапанорамных кортов с искусственным покрытием, трибуны на 4,5 тыс. мест, тренажерный зал с новейшим оборудованием для разминок и силовых тренировок. Для спортсменов предусмотрены раздевалки, кабинет врача, зона восстановления с массажными кабинетами, ледяными ваннами и барокамерой.

В торжественной церемонии открытия приняли участие губернатор Свердловской области Денис Паслер, мэр Екатеринбурга Алексей Орлов, гендиректор Федерации падела России Алексей Сорокин, спортивный директор лиги RCC Padel, главный тренер Академии падел РМК Тито Аллеманди.

«С учетом того, как растет количество спортсменов в этом виде спорта — и именно в Свердловской области, Екатеринбург может стать мировым центром падел-тенниса»,— отметил Денис Паслер.

По данным областной федерации, в Свердловской области паделом занимаются около 2 тыс. человек.

Алексей Сорокин рассказал, что за два года количество человек, занимающихся паделом в России, выросло с несколько сотен до нескольких десятков тысяч. «Каждый месяц в стране строятся новые клубы. Но появление первой падел-арены, которая сегодня открывается в Екатеринбурге, безусловно, поможет вывести развитие этого вида спорта на новый уровень»,— сказал он и поблагодарил РМК и ее основателя Игоря Алтушкина.

В рамках церемония прошел парад спортсменов, шоу с участием 120 танцоров, лазерное шоу, показательные матчи с участием звезд мирового падела.

РМК приступила к реконструкции бывшего КРК «Уралец» весной. Ранее это была домашняя площадка ХК «Автомобилист», который теперь выступает на «УГМК Арене». Помимо внутренней реконструкции изменился внешний облик здания. На фасаде появился мультимедийный экран. К декабрю будут установлены еще два экрана, выходящие на другие улицы, что позволит транслировать видеоролики и создавать 3D-проекции.

Есуман Ислонова, Николай Яблонский