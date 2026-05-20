Песков анонсировал продление безвиза с Китаем на 2027 год

Россия продлит срок действия безвизового режима с Китаем до конца 2027 года. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Ранее сегодня о продлении безвиза с Россией на следующий год объявил МИД КНР.

«Безвизовая практика показала себя весьма положительно», — сказал господин Песков (цитата по ТАСС).

Нынешнее соглашение о визовом режиме между Россией и Китаем действует до 14 сентября 2026 года. Сейчас россияне могут по загранпаспортам находиться в КНР до 30 дней с туристическими или деловыми целями, а также для посещения родственников.