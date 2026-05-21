Вознесение Господне

После Своего Воскресения сорок дней Христос являлся Своим ученикам, укрепляя их веру и решимость проповедовать, что Христос есть «путь, истина и жизнь» (Ин. 14:6). В книге «Деяния святых апостолов» описываются прощальная беседа Воскресшего Христа с учениками и само событие Вознесения на Елеонской горе: «Вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой; и будете Мне свидетелями… даже до края земли. Сказав сие, Он поднялся в глазах их, и облако взяло Его из вида их… и вдруг предстали им два мужа в белой одежде. И сказали: что вы стоите и смотрите на небо? Сей Иисус, вознесшийся от вас на небо, придет таким же образом, как вы видели Его восходящим на небо» (Деян. 1:8–11).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Земная миссия Христа была завершена, Он дал образ настоящего человека, который исполняет волю Божию, Он стал основателем нового человечества — христиан, новым Адамом. И человечество уже не вправе спрашивать, почему Бог не прекращает зло, не участвует в упорядоченности жизни людей. Бог отдал Сына Своего Единородного, чтобы никто не погиб, но имел жизнь вечную (Ин. 3:16). А на пятидесятый день по Воскресении Христа Бог послал Святого Духа, основав «Церковь Бога Живого, столп и утверждение истины» (1 Тим. 3:15), которая врачует наши немощи, восполняет наши силы и ведет нас ко спасению.

С события Вознесения Господа начинается ожидание Второго Пришествия Христа, о котором Сам Иисус свидетельствует так: «Не ваше дело знать времена или сроки, которые Отец положил в Своей власти» (Деян. 1:7).

Второе Пришествие обычно именуется «День Господень» (Ис. 7:18–25) или «Тот день» (Ис. 2:17), что означает наступление времен, когда Бог лично вмешивается в историю человечества, когда будет исполнена Божья воля и достигнута Его цель для всего творения. Когда Христос будет править миром перед тем, как очистить небо и землю в подготовке их для вечности. При этом верные последователи Христа освободятся от власти дьявола для благословенной вечной жизни, а все неверующие, хулители Христа вместе с «отцом лжи» — дьяволом будут прокляты. Священное Писание отмечает, что «день Господа» наступит внезапно, ветхозаветный пророк Софоний образно описывает это: «И будет в то время: накажу тех, которые сидят на дрожжах своих и говорят в сердце своем: "Не делает Господь ни добра, ни зла". И обратятся богатства их в добычу и дома их — в запустение. Они построят дома, а жить в них не будут, насадят виноградники, а вина из них не будут пить» (Соф. 1:12–13). Если учесть, что это пророчество было произнесено более 2,5 тыс. лет назад, а современный мир все больше наполняется скорбями, опустошениями и разорениями, у жителей земли есть только один способ отодвинуть «День гнева» — покаяться и следовать заповедям Христа.

Поэтому праздник Вознесения призывает нас к обожению, то есть преображению человека, его уподоблению Богу и соединению с Ним. Обожение совершается только тогда, когда сам человек определяет смысл своей жизни как соработничество, всеобщую синергию (от греч. συνεργία — содействие, соучастие), когда свободное стремление человека к Богу соединяется с воспринятием Божественной благодати, которая дается всем, словно солнце, возрождающее землю. Обожение присутствует в земной жизни каждого человека, но в полноте своей открывается в вечности. Святой Григорий Палама учит о том, как воспринять божественные энергии, существующие в этом мире со времен Преображения Христа на Фаворе. Нетварный фаворский свет невидим обычным зрением, но для тех, кто очистил свою душу от скверны и приобрел духовное зрение, Свет преображает личность человека, делает его способным зажечь «свечу добра», чтобы отступила тьма. Так происходит преображение нашего мира.

Недаром на Руси всегда говорили: «Не стоит село без праведника!», то есть без людей добрых, бескорыстных, живущих по совести (а совесть — это голос Божий в нашей душе).

Будем стремиться жить по совести, а не по нужде и политической конъюнктуре, тогда мы обретем Святую Русь и отдалим «День гнева».

С праздником Вознесения Господня!

Иоанн, митрополит Белгородский и Старооскольский