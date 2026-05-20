На подработки школьников летом свердловские власти выделят свыше 60 млн рублей

Правительство Свердловской области планирует выделить более 60 млн руб. на подработки школьников летом, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Денис Паслер. Порядка 15 тыс. учащихся от 14 лет смогут получать дополнительно к зарплате 4284 руб. в месяц от региона.

Выплату дети могут получить при согласии родителей. При этом трудоустроены школьники должны быть через центры занятости. «Для многих школьников летние каникулы — это возможность не только отдохнуть, но и получить первый трудовой опыт. Считаю, что надо поддерживать стремление ребят работать. Это воспитывает ответственное и уважительное отношение к труду, дисциплину, умение взаимодействовать в коллективе»,— сказал Денис Паслер.

По данным главы Среднего Урала, вакансии с частичной занятостью летом для школьников в регионе сейчас предлагают более 200 работодателей. В основном это подработка в муниципальных хозслужбах, образовательных организациях, учреждениях культуры и творчества.

Количество трудоустроенных подростков в Екатеринбурге возросло с 2604 школьников в 2022 году до 6500 ребят в 2025 году. По информации директора департамента молодежной политики и международных связей мэрии Артема Николаева, при четырехчасовом рабочем дне учащиеся получали около 9,5 тыс. руб. в месяц. В целом в прошлом году работодатели на 16% чаще приглашали подростков на вакансии, чем в 2024 году.

