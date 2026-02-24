Число работающих школьников в Екатеринбурге выросло в 2,5 раза за четыре года

Количество трудоустроенных подростков в Екатеринбурге возросло с 2 604 школьников в 2022 году до 6 500 ребят в 2025 году, рассказал директор департамента молодежной политики и международных связей мэрии Артем Николаев на очередном заседании гордумы. По его словам, при четырехчасовом рабочем дне учащиеся получали около около 9,5 тыс. руб. в месяц.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Господин Николаев отметил, что власти рассматривают введение новых направлений для трудоустройства школьников в 2026 году. «Есть несколько перспективных направлений, в том числе IT, как оно будет, посмотрим ближе к лету, будем ссылаться на мнение самих ребят»,— добавил чиновник.

Ранее, в 2025 году, власти Екатеринбурга сообщали о планах трудоустроить 6,1 тыс. подростков. В мэрии отмечали, что средняя заработная плата в месяц при двухчасовом рабочем дне в трудовых отрядах составит 9,6 тыс. руб., за четырехчасовой рабочий день подросток должен был получить 15,2 тыс. руб.

В целом в 2025 году работодатели на 16% чаще приглашали подростков на вакансии, чем в 2024 году. Количество резюме от соискателей 14-18 лет выросло на 47%. Зарплатные ожидания подростков находятся на уровне молодых специалистов. Эксперты отмечали, что на фоне кадрового дефицита работодатели смещают фокус на другие категории сотрудников.

Подробнее о росте числа резюме свердловских подростков — в материале «Ъ-Урал».

Василий Алексеев