«Нью-Йорк» одержал волевую победу над «Кливлендом» в матче полуфинала play-off НБА

«Нью-Йорк Никс» на своем паркете обыграл «Кливленд Кавальерс» в первом матче полуфинального раунда play-off Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и повел в серии до четырех побед.

В четвертой четверти «Кливленд» имел преимущество в 22 очка, однако «Нью-Йорку» удалось отыграться и перевести встречу в овертайм. Итоговый счет матча — 115:104.

Самым результативным баскетболистом стал разыгрывающий «Никс» Джейлен Брансон, на счету которого 38 очков. В составе «Кавальерс» больше всего баллов набрал защитник Донован Митчелл — 29.

Второй матч противостояния состоится в ночь на 22 мая. В предыдущих раундах «Нью-Йорк Никс» победил «Атланта Хокс» (4:2 в серии) и «Филадельфия Севенти Сиксерс» (4:0). «Кливленд Кавальерс» оказался сильнее «Торонто Рэпторс» (4:3) и «Детройт Пистонс» (4:3).

Таисия Орлова