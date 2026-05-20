РЖД запустит продажу билетов на электрички с проверкой личности через «Макс»

Возможность подтвердить личность через мессенджер «Макс» при покупке билета на пригородные поезда может появиться в сентябре 2026 года. Об этом сообщил генеральный директор РЖД Олег Белозеров на встрече с премьер-министром России Михаилом Мишустиным.

«В сентябре хотим запустить сервис продажи билетов в пригородном сообщении с проверкой личности через мессенджер “Макс”, – рассказал господин Белозеров. — Более 20 миллионов льготников – это те, кто смогут уже воспользоваться такой услугой».

Также он напомнил о пилотном запуске сервиса посадки на поезд по биометрии «Мигом». По словам главы РЖД, сейчас такая возможность доступна для пассажиров по направлениям из Москвы в Иваново, Кострому и Нижний Новгород.