Россиян призвали пока носить с собой паспорт при посадке на поезд по биометрии

В России в пилотном режиме начал работать сервис посадки на поезд по биометрии «Мигом», однако пока что россиянам нужно иметь с собой при посадке бумажный паспорт. Об этом сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко, передает «РИА Новости».

Чтобы использовать новый сервис, пассажирам необходимо иметь подтвержденную биометрию, отметил Дмитрий Григоренко. При посадке подтверждение личности будет проводить проводник с помощью специального устройства. Вице-премьер отметил, что пассажиры всегда смогут выбрать, как удостоверять личность: с помощью паспорта или биометрии.

«Мигом» в пилотном режиме доступен в поездах скоростного сообщения РЖД на начальных станциях маршрутов Москва — Кострома, Москва — Иваново, а также Москва — Нижний Новгород, сообщил Дмитрий Григоренко. В Минтрансе заявили, что при успешном завершении тестирования новый сервис заработает и на других маршрутах.