Путин: «Росатом» завершает строительство АЭС в Китае

«Росатом» завершает строительство энергоблоков на Тяньваньской атомной электростанции и АЭС «Сюйдапу» в Китае. Об этом сообщил президент России Владимир Путин по итогам переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином в Пекине.

«Ввод их в эксплуатацию внесет заметный вклад в энергообеспечение китайской экономики, поможет в снабжении китайских предприятий и домохозяйств, что очень важно, недорогой и чистой энергией»,— отметил он (цитата по сайту Кремля).

Владимир Путин заявил о большом потенциале сотрудничества России и Китая в сфере возобновляемой энергетики. Стороны прорабатывают вопрос о взаимном признании российских и китайских экологических сертификатов производства электроэнергии, рассказал президент.

«Росатом» начал строительство седьмого и восьмого энергоблоков Тяньваньской АЭС, а также третьего и четвертого энергоблоков АЭС «Сюйдапу» в 2021 году. Запуск седьмого блока Тяньваньской АЭС планируется на май. Остальные энергоблоки должны запустить в ближайшие полтора года, сообщал гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев.