В Польше задержали трех «шпионов ФСБ»

Польское агентство внутренней безопасности сообщило о задержании трех граждан Польши по подозрению в шпионаже в пользу России. Согласно пресс-релизу, подозреваемых задержали в Белостоке 12 мая. Министр-координатор польских спецслужб Томаш Семоняк уточнил, что задержаны мужчины в возрасте от 48 до 62 лет.

Помимо обвинений в шпионаже, фигурантам предъявили обвинения в изготовлении и распространении пропагандистских и дезинформационных материалов, подготовке к диверсиям и «публичном восхвалении войны» на Украине. По версии спецслужбы, шпионы также участвовали в сборе средств для закупки «оборудования для российской армии».

«По поручению гражданина России, связанного с ФСБ, они, в частности, вели разведдеятельность в отношении дислоцированных в Польше войск НАТО. Члены разведгруппы были обучены выполнению диверсионных и подрывных задач, обращению с огнестрельным оружием и тактике ведения боевых действий», — заявили в ведомстве. Суд поместил обвиняемых под арест.