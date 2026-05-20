Валерий Зорькин допустил использование судьями искусственного интеллекта

Председатель Конституционного суда (КС) Валерий Зорькин не исключил возможность использования судьями искусственного интеллекта (ИИ) в качестве прикладного инструмента в своей работе. Об этом он заявил в докладе на международной конференции «Конституционный контроль и глобальные вызовы современности», которая проходит в Санкт-Петербурге.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Речь не идет о том, чтобы нейросеть принимала решение вместо органа конституционного правосудия, подчеркнул председатель КС. Однако ИИ мог бы «давать некоторое сырье для дальнейших размышлений», полагает господин Зорькин — например, описывая различные аспекты баланса конституционных ценностей и предлагая оценку их «условного веса» для поиска решения.

Для этого должен быть решен ряд проблем, предупредил глава КС. Во-первых, ИИ предстоит обучить методологии оценки такого баланса. Во-вторых, все операции по его осмыслению должны проходить в закрытом контуре, так как ИИ в этой ситуации превращается в элемент совещательной комнаты – но при этом информация для размышления должна поставляться из широкого круга источников.

Наконец, сами судьи не должны преклоняться перед «сверхразумом»: им следует относиться к результатам работы ИИ «с некоторой доброй иронией», посоветовал Валерий Зорькин. По его мнению, «именно взгляд на ИИ немножко “сверху вниз”, если он все-таки когда-нибудь будет использоваться при осуществлении конституционного правосудия, является залогом того, что решение все-таки будут принимать судьи, а не технология».

Анастасия Корня