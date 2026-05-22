Рассрочки по правилам

С 1 апреля рассрочка у ритейлеров и маркетплейсов работает по новым правилам. Главное изменение — цена при оплате собственными средствами и в рассрочку должна быть одинаковой для покупателя. «Ъ-Review» разбирался, в чем секрет популярности рассрочки и как на этот рынок повлияют новые требования.

Интерес к покупке товаров в рассрочку растет уже не первый год. «Из-за ужесточения кредитной политики банков рассрочка фактически стала заменой кредитным продуктам. Покупатели чаще выбирают рассрочку, чтобы избежать высоких процентных ставок, не ждать одобрения кредитной карты или увеличения лимита по кредитной карте»,— поясняет старший партнер компании ФБК Анастасия Терехина. В результате, по ее словам, если ранее инструменты рассрочки были наиболее популярны при совершении крупных покупок (мебель, бытовая техника), то сейчас этот формат пользуется спросом и в более мелких чеках (одежда, посуда, косметика).

При этом под общим названием «рассрочка» подразумеваются разные продукты.

BNPL-сервис, который также называют «оплата долями», предоставляется через оператора и иногда носит его название. Второй вариант — банковская рассрочка. «Она может быть беспроцентной, так как продавец берет на себя комиссию за использование кредитных средств, но это все же кредитный продукт банка. И между двумя этими продуктами есть принципиальные отличия»,— обращает внимание госпожа Терехина. Большинство крупных торговых сетей и практически все маркетплейсы сейчас предлагают покупателям оба финансовых инструмента — BNPL-сервис и банковскую рассрочку, а также различные комбинации.

Участники рынка отмечают позитивную динамику по всем направлениям предоставления рассрочки. В «Снежной королеве» доля кредитных продуктов без переплаты и BNPL-рассрочек в товарообороте выросла по результатам четырех месяцев 2026-го более чем на 70% относительно аналогичного периода прошлого года. В «М.Видео» рассрочка и инструменты оплаты частями остаются одним из ключевых способов покупки техники. «Особенно с учетом высокой стоимости кредитных продуктов и сдержанного потребительского поведения на фоне привлекательных ставок по депозитам»,— сообщили в пресс-службе компании.

Кратный рост вызвал вопрос

В 2025 году объем российского рынка BNPL, по данным сервиса «Долями», достиг 940 млрд руб., показав рост за год в 2,5 раза. Это общемировой тренд, говорят эксперты. «Фактически это следующий этап эволюции розничных кредитных продуктов после кредитных карт. Высокие ставки и ужесточение риск-политик кредитных организаций (включая снижение лимитов) способствовали росту этого сегмента»,— считает директор рейтингов финансовых институтов НРА Константин Бородулин.

Учитывая кратный рост и значительные объемы рынка, логичным шагом стало введение регулирования, которое среди прочего устанавливает сроки, суммы, штрафы по продукту и определяет входной барьер для участников. «Ключевой причиной введения регулирования стало то, что с ростом популярности рассрочки стали расти и жалобы на сервис, в частности на скрытые комиссии, отсутствие скидок на товар в случае покупки в рассрочку и так далее, что логично привело к началу регулирования BNPL-сервиса»,— говорит Анастасия Терехина.

Новые правила в регулировании потребительской рассрочки коснулись изменения законов «О деятельности по предоставлению сервиса рассрочки», который регулирует вопрос покупки товаров в рассрочку через посредников, и «О защите прав потребителей», в соответствии с которыми продавцу запрещается устанавливать различную цену на товар в зависимости от того, покупается ли он в рассрочку или нет, пояснила юрист коллегии адвокатов «Ковалев, Тугуши и партнеры» Владислава Кириченко.

«Таким образом, основной целью принятия двух законов было создание для потребителей, покупающих товар в рассрочку через посредников, уровня правовой защиты, равного уровню защиты заемщиков по потребительским кредитам»,— объясняет юрист.

При этом продавцам не запрещено продавать товары потребителям в рассрочку напрямую без посредников, но при соблюдении условия, что цена товара не будет меняться в зависимости от использования рассрочки. «Новое регулирование сделает процедуру покупки товаров в рассрочку более прозрачной и безопасной»,— заключает Владислава Кириченко.

Фиксация цены

Ранее эксперты выражали опасения по поводу того, что обязательство устанавливать единую цену на товары в рассрочку и без нее приведет к росту цен. «Классическая рассрочка, как правило, реализуется не банком напрямую, а ритейлером. Магазин предоставляет скидку на товар, которая компенсирует процентную ставку, в результате чего клиент получает возможность приобрести товар без переплаты. Фактически расходы на предоставление рассрочки несет ритейлер»,— поясняет начальник управления целевого потребительского кредитования банка «Уралсиб» Сергей Полещук.

Однако в пресс-службе «М.Видео» заверили, что запрет устанавливать разные цены на товар в зависимости от того, приобретается он через сервис рассрочки или без него, не оказал существенного влияния на стоимость товаров для клиентов. «Ценообразование зависит прежде всего от закупочных условий, курса валют, логистики, конкурентной среды и промоактивности, а не только от способа оплаты»,— пояснили в компании. В Lamoda и «Снежной королеве» также сообщили, что эти изменения не оказали влияния на цены.

По мнению экспертов, изменения будут иметь для рынка позитивный эффект.

«Временные барьеры, вероятно, затронут малый бизнес, опиравшийся на небольшие или недобросовестные сервисы. В целом для конечного потребителя доступность продукта улучшится за счет ухода непрозрачных схем»,— считают в «Снежной королеве».

При этом по мере снижения ключевой ставки, вероятно, будут улучшаться условия по финансовым сервисам рассрочки, прогнозируют участники рынка. «При снижении ключевой ставки можно ожидать постепенного улучшения условий на рынке, однако эффект обычно проявляется не одномоментно, а с определенным лагом»,— отмечают в «М.Видео». Сергей Полещук также полагает, что при снижении ключевой ставки банки предлагают более гибкие и лояльные условия для партнеров-ритейлеров, что расширяет возможности для формирования программ-рассрочек.

Общий интерес

Еще одним нововведением стало установление требований к компаниям, предоставляющим сервис рассрочки. Теперь, как пояснила Владислава Кириченко, посредниками могут быть кредитные, микрофинансовые и иные организации с размером уставного капитала не менее 5 млн руб., определенным размером собственных средств, устанавливаемым Банком России, и отвечающие ряду иных критериев. В частности, такая компания должна быть внесена в специальный реестр Банком России.

К середине мая в реестре было зарегистрировано 17 организаций.

При этом интерес к сервису рассрочки проявляет все больше компаний. Так, в «Уралсибе» запуск BNPL-решения рассматривается как одно из перспективных направлений развития.

В консалтинговом агентстве Markswebb отмечают два параллельных подхода к освоению этого сегмента. Банки с более развитыми экосистемами и высоким уровнем цифровой зрелости все чаще делают акцент на партнерских BNPL-решениях и интеграциях с внешними сервисами. При этом рынок не отказывается от классических сценариев рассрочки по кредитным картам: банки, для которых приоритетным остается развитие базовых банковских сервисов и традиционных кредитных продуктов, продолжают сохранять и поддерживать функциональность перевода покупок в рассрочку по кредитным картам внутри мобильного банка, пояснили в агентстве.

Микрофинансовые организации — среди наиболее активных участников BNPL. По словам коммерческого директора ГК Lime Credit Group (в состав группы входит в том числе МФК «Лайм-Займ») Артема Павлова, для представителей данного сегмента ключевые преимущества состоят в том, что POS-заем позволяет привлекать новых клиентов на рынок МФО. «Для компаний POS-заем является относительно дешевым каналом привлечения надежной и платежеспособной аудитории, поскольку очень похож на классические банковские предложения, имеет хорошо знакомую большинству людей механику, что и делает продукт понятным и востребованным. Познакомившись с компанией через пользование POS-займом, в дальнейшем клиент может остаться в ее контуре и пользоваться другими предложениями»,— рассказал Артем Павлов.

Безотказный конвейер

Основное преимущество продаж в рассрочку для ритейлеров — повышение доступности товаров и увеличение среднего чека. Так, в Lamoda средний чек при покупке с использованием сервисов рассрочки примерно на четверть выше по сравнению с покупками за собственные средства. В «Снежной королеве» самые высокие чеки характерны для покупок с банковскими кредитами, BNPL занимает промежуточную позицию.

При этом в случае рассрочки, как и в случае с кредитом, существует вероятность получения отказа от финансовой организации.

«Доля отказов зависит от конкретного финансового продукта, суммы покупки, кредитной истории клиента и скоринговой модели партнера. Как правило, чем выше сумма покупки, тем строже оценка и тем выше вероятность отказа»,— поясняют в «М.Видео». В Lamoda допускали, что изменение экономики сервисов рассрочки может привести к снижению процента одобрения заявок клиентов, что могло бы повлиять на конверсию и средний чек. «Но эти прогнозы не подтвердились»,— поделилась руководитель группы продуктового развития Lamoda Анна Кошелькова. В «Снежной королеве», рассказал Дмитрий Орлов, доля отказов в традиционных кредитах уменьшается по сравнению с прошлым годом, в части BNPL-программ доля отказов стабильна и отражает скоринговую политику партнеров: с ростом суммы одобрение становится более строгим. Наличие большого пула партнеров повышает вероятность получения положительного решения и совершения покупки для ритейлеров.

Рост без остановок

С учетом дальнейшего развития электронных каналов продаж и усиления интеграции программ в приложения маркетплейсов на горизонте 12 месяцев рост сегмента BNPL возможен в диапазоне 30–40%, прогнозируют эксперты. «Однако темпы роста будут сдерживаться адаптацией игроков и потребителей к требованиям нового закона, поэтапным снижением уровня ставок и конкуренцией со стороны классических банковских кредитных продуктов»,— поясняет господин Бородулин.

Управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ Дмитрий Грицкевич согласен, что ограничения притормозят рост BNPL-сервисов. «Однако данный сегмент на фоне сохранения все еще высоких ставок останется локомотивом роста потребительского кредитования в 2026 году: ожидаем прирост на 40–50%, до 1,3–1,4 трлн руб.»,— прогнозирует эксперт.

В «Снежной королеве» считают, что рынок уже вполне переварил регуляторные требования, поэтому выраженной паузы скорее не будет. При этом, по мнению «М.Видео», BNPL будет развиваться как отдельный сценарий — для коротких, быстрых и относительно небольших покупок. В Lamoda рассчитывают на совершенствование сервисов. «Пользователи все чаще ожидают бесшовного клиентского опыта и формата единого окна, при котором не надо детально разбираться, каким банковским продуктом более выгодно воспользоваться»,— рассуждает Анна Кошелькова. Дмитрий Орлов рассчитывает, что традиционные брокеры, которые сейчас работают с классическими кредитами без переплаты, будут все активнее подключать BNPL-сервисы. Для покупателя это фактически единое окно, где можно сравнить и выбрать оптимальный инструмент.

Вероника Хохлова