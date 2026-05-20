«Промомед» увеличил выручку более чем в полтора раза в первом квартале

Выручка группы «Промомед» по итогам первого квартала 2026 года составила 7,3 млрд руб. Это в 1,6 раза больше аналогичного показателя прошлого года, следует из управленческой отчетности на сайте раскрытия информации.

Доля коммерческих продаж группы составила 77%, бюджетных — 23%. «Такая структура продаж обусловлена опережающей динамикой стратегического сегмента "эндокринология" и сегмента "прочие препараты"»,— пояснили в «Промомеде».

В сегменте «эндокринология» продажи выросли в три раза — до 4,8 млрд руб., в сегменте «прочие препараты» — на 8,7%, до 1,8 млрд руб. Продажи в сегменте «онкология», напротив, снизились на 45% — до 0,7 млрд руб. Это связано с «изменением плана первичных отгрузок поставщикам, которые привязаны к срокам государственных закупок», уточнили в компании. Ключевые для «Промомеда» тендеры сосредоточены во втором полугодии 2026 года.

Доля инновационных препаратов в выручке группы составила 82%, а биотехнологических — 77%. Кроме того, доля «Промомеда» в рознице препаратов для лечения сахарного диабета превысила 53% в денежном выражении за первый квартал.

«Промомед» — российская биофармацевтическая компания. В структуру входят собственный R&D-центр и завод «Биохимик». Компания развивает портфель из более чем 360 лекарств в топ-10 сегментах фармацевтического рынка.