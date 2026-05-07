У вартовчанина изъяли дом за фиктивную регистрацию 14 человек

Городской суд Нижневартовска признал местного жителя виновным в фиктивной регистрации граждан России и конфисковал его дом в доход государства, сообщили в прокуратуре Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО-Югра).

Суд установил, что в период с февраля по декабрь 2025 года вартовчанин оформил фиктивную регистрацию 14 граждан РФ в принадлежащем ему доме площадью 64 кв. м. Фактически указанные лица там не проживали.

Его судили по ст. 322.2 УК РФ (фиктивная регистрация граждан Российской Федерации по месту пребывания в жилом помещении). Югорчанину также назначено наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком на два года.

Приговор в настоящий момент не вступил в законную силу.

Ирина Пичурина