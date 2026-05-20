Общепит заплатит за льготы

Кафе и ресторанам нужно переоформить сотни тысяч кассовых чеков ради освобождения от НДС. Бизнесу придется пробивать чеки вручную, выяснил “Ъ FM”. А это недели дополнительной работы и новые расходы.

С 1 апреля до конца 2026 года компании общепита с годовой выручкой от 20 до 60 млн руб. освобождаются от уплаты НДС. Такой закон президент Владимир Путин подписал в конце апреля, и он заработал задним числом. А в середине мая появились рекомендации ФНС о том, что чеки надо скорректировать: то есть пробить их еще раз, но уже без НДС. В итоге льготы оборачиваются дополнительной нагрузкой, рассказывает операционный директор «Ленинградских булочных» Александр Олейник:

«У нас, к примеру, чеков коррекции за весь период с 1 апреля накопилось более 100 тыс. Чтобы вы представляли, как это работает: нужно через кассовую программу каждый чек сначала отменить, а потом пробить заново. Даже если вся наша команда будет делать это по 12 часов в день, до конца года времени не хватит».

Владельцы бизнеса и управляющие активно обсуждают проблемы в отраслевых чатах. Для малого бизнеса это особенно чувствительно, отмечает совладелец сетей лапшичных Wokker и гастромаркетов «Брикет Маркет» Никита Рогозный:

«Кроме того, что некоторые даже не понимают, как скорректировать чеки, это еще и достаточно дорого. Люди экономят на каждом сотруднике, у многих только один бухгалтер на фрилансе. А для переоформления чеков нужно нанимать еще одного человека. Такая задача обойдется в 30-50 тыс. руб.».

Есть второй вариант — скорректировать платежи единым чеком. Однако и тут у предпринимателей есть вопросы: по закону это допускается только при техническом сбое. Кроме того, все операции придется отдельно расшифровать для налоговой. Не делать ничего в принципе тоже будет ошибкой, считает член экспертного совета ФНС, управляющий партнер компании «Альянс Партнерс Групп» Александр Усов:

«Если вы не подали какую-то информацию, например декларацию, налоговики начислят налоги исходя из того, что у них есть.

Оспорить это всегда можно. Кроме того, лояльные налоговые службы могут продлить срок подачи отчетности в связи с тем, что большое количество людей не успевает сделать перерасчет. Мораторий на штрафы могут объявить для тех, кто сдает налоговую декларацию по НДС впервые».

Предприниматели также обеспокоены возможными штрафами за нарушение отчетности. Как пишут профильные медиа, в результате поправок до конца мая 2026 года бухгалтерам нужно пересчитать НДС, взносы и доходы по упрощенной налоговой системе, а затем уточнить отчетность с начала текущего года. Но это актуально не для всех, объясняет основатель компании «Уполномоченная бухгалтерия» Оксана Каверина:

«У этой льготы было главное условие: доход должен быть не менее 70% от деятельности общепита, а зарплата сотрудников обязана превышать среднеотраслевую. Соответственно, если в 2025 году доход сотрудников был ниже среднеотраслевого, то в первом квартале 2026 года предприниматели сдавали декларацию по НДС. Если же доходы сотрудников превышали среднеотраслевые, они могли получить освобождение уже с первого квартала».

Как отмечает ФНС, отчетность по второму кварталу необходимо подать не позднее 27 июля. Юристы рекомендуют уложиться с коррекцией чеков к этой дате, но официально дедлайн не уточняется.

