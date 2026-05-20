Ажиотаж вернулся в партер

На «Гамлета» с Юрой Борисовым снова продают билеты. На постановки 20 и 21 мая на официальном сайте МХТ появились места в партере. Цена — от 25 до 50 тыс. руб. При этом еще в марте эти даты полностью раскупили. Некоторые критики уверены, что это реакция на волну хейта, поднявшуюся после премьеры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный Следующая фотография 1 / 5 Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный

Постановка с оскароносным актером буквально стала самым громким событием сезона, она «наэлектризовала» и разделила театральную общественность на два лагеря. «Эстетичный триллер, начиненный китчевым модерном», — восхищаются одни. «Театральная катастрофа», — возмущаются другие и призывают к цензуре в театре.

Цены у перекупщиков на постановку подскакивали до 200 тыс. руб. — ажиотаж, как с новогодним «Щелкунчиком», — отмечают собеседники “Ъ FM”. Но вместо «отрыва фляги», как выражаются в соцсетях, на сцене происходило что-то невнятное, говорит анонимный автор Telegram-канала «Адольфино Берлускони»:

«Гамлет Юры Борисова — воин-психопат с синдромом Туретта, который окончательно свихнулся после смерти отца. В комбинезоне из фольги он кружит по сцене на роликах, а Клавдий в конце и вовсе умирает под заклинание смерти от Гарри Поттера. Часть зала смеялась, другая охала. Радует одно: это представление длится всего чуть более полутора часов. Кому жалко 50 тыс. руб., советую лучше пересмотреть "Гамлета" Някрошюса».

Андрей Гончаров — талантливый режиссер, поставивший много оригинальных спектаклей, отмечают критики. На сцене МХТ имени Чехова зритель увидел в «Гамлете» много китча, оригинальных ходов и смешения элементов высокой и массовой культуры — от парафраз других текстов самого Шекспира до отсылок к миру Гарри Поттера и Юрию Бутусову. Связано это и с тем, что постановка — результат коллективной работы, подчеркивают профильные СМИ. Но ажиотаж сыграл со спектаклем злую шутку, считает театральный критик Марина Шимадина:

«Все возмущаются постановкой, хотя в ней нет ничего такого, чего раньше не было в театре. Просто ажиотаж как лупой высветил все эти приемы и показал, что массовая публика к этому не готова. Билеты очень дорогие, и кто урвал, теперь думает, что, может быть, они могли бы эти деньги потратить иначе, если столько негативных отзывов. За такую стоимость людям хочется гарантированного качества».

Театр породил чудовище, заявил худрук Театра Ермоловой Олег Меньшиков. Актриса Анна Чиповская, играющая Гертруду, назвала хейтеров незрелыми. А худрук «Сатирикона» Константин Райкин напомнил о цеховой солидарности и обязанности каждого работника театра не говорить плохо о коллегах в СМИ. Но негатив на игру актеров повлиять не сможет, уверена зрительница Алеся Романенко, побывавшая на премьере:

«Что именно негативного, никто толком сказать не может. Меня очень впечатлило, как удалось передать уязвимость каждого человека. Увиделись по-новому смыслы "Гамлета". Например, монолог "Быть или не быть", который начал читать Юра Борисов, а его заперли в ящик. Показывается неспособность справиться с чем-то невыносимым, включить этот рейв и биться в конвульсиях, будто только так можно с этим справиться. Удивительно, что этот спектакль создал такой резонанс».

МХТ имени Чехова в этом сезоне нашел золотую жилу на стыке качественного и коммерчески успешного спектакля, отмечает театральный критик, автор телеграм-канала «Слово Славы» Вячеслав Герасимчук. Но указывает, что о вкусах не спорят, а черный пиар — тоже пиар:

«У спектакля есть целевая аудитория. Во многом она ориентирована, например, на поклонниц Юры Борисова. Более того, купить билеты за 50 тыс. руб. — это должно быть осознанное решение. Другой момент: есть часть аудитории, которая всегда бежит на хайп. Эти люди смогли получить билеты, которые до последнего придерживали для кого-то, а затем выпустили в продажу».

Всего запланировано шесть показов «Гамлета». На июньские спектакли билетов пока нет.

Екатерина Вихарева