В Нижегородской области после атаки БПЛА загорелись два промышленных объекта

В Нижегородской области ночью и утром было сбито 30 БПЛА. В Кстовском районе из-за падения обломков произошли пожары на двух промышленных объектах, сообщил губернатор региона Глеб Никитин. Пострадавших нет.

На месте ЧП созданы оперативные штабы. Сейчас ведется локализация возгораний. На территории всей Нижегородской области сохраняется беспилотная опасность. Как уточняет Telegram-канал «Осторожно, новости», предположительно, под атаку попал местный НПЗ.

Школы в Кстовском районе перевели на дистанционный режим. По данным Минобороны России, в общей сложности за ночь было сбито 273 БПЛА над 20 российскими регионами.