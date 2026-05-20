Некоторых школьников в Нижнем Новгороде перевели на дистант из-за угрозы БПЛА

Учащихся школ в Кстовском районе Нижнего Новгорода перевели на дистанционный режим обучения. Об этом сообщил мэр города Юрий Шалабаев в Telegram-канале. Решение принято из-за «повышенной угрозы» атаки БПЛА, пояснил он.

Господин Шалабаев также попросил жителей города не отправлять детей в детские сады. «Если ее (такой возможности.—"Ъ") нет, то в садах будет организована работа дежурных групп»,— уточнил мэр. В Нижнем Новгороде продолжают работать силы ПВО, предупредил он.

С 20:00 мск 19 мая до 7:00 20 мая над Россией уничтожены 273 беспилотника. Дроны сбивали в том числе в небе над Нижегородской областью. Их число в публикации Минобороны России не приводится.