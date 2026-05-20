Совладельцу челябинской компании «Дорстройгрупп» не стали ужесточать приговор

Седьмой кассационный суд общей юрисдикции не стал удовлетворять жалобу прокуратуры на приговор учредителю дорожной компании «Дорстройгрупп» Эдику Аракеляну. Наказание виновного в даче взятки (ч. 2 ст. 291 УК РФ) осталось условным. Информация отображена в картотеке дел.

По данным следствия, в 2022 году совладелец дорожной компании через посредника передал начальнику отдела технического надзора дорожно-строительных работ областного государственного казенного учреждения «Челябинскавтодор» Артему Степанову взятку. В нее входили 10 т песчано-щебеночной смеси и услуги имущественного характера — укладка плитки и установка бордюрного камня на даче сотрудника. За это последний обеспечил гарантированную приемку выполненной подрядчиком работы по госконтракту на капитальный ремонт дороги Лазурный — Дубровка — граница Сосновского района.

Прокуратура просила приговорить 70-летнего Эдика Аракеляна к полутора годам лишения свободы в колонии общего режима. Однако Аргаяшский районный суд в июле 2025 года назначил условное наказание на тот же срок, а также штраф в размере 592 тыс. руб. Надзорное ведомство не согласилось с таким решением и подало жалобу в Челябинский областной суд. Заявление прокуратуры не стали удовлетворять. Седьмой кассационный суд тоже постановил не ужесточать фигуранту приговор.

Как сообщал „Ъ-Южный Урал“, Артема Степанова в июне 2025 года признали виновным по другому делу о взятках и приговорили к шести годам условно с испытательным сроком пять лет и штрафом 1,6 млн руб. Установлено, что в 2022–2023 годах начальник отдела за взятку назначил подчиненного курировать исполнение контракта на ремонт дороги в селе Кирса Верхнеуральского района. А также он получал деньги от представителей ООО «Уралдорстрой» и ООО ПКФ «Глобус» за беспрепятственное подписание актов выполненных работ по ремонту трех автодорог. Общая сумма взяток превысила 2 млн руб.

В августе 2025 года по делу о получении взятки от Эдика Аракеляна Артему Степанову назначили наказание в виде двух лет лишения свободы с испытательным сроком четыре года. Также наложен штраф в десятикратном размере взятки — 750 тыс. руб. Конфискована сумма, эквивалентная взятке, — около 75 тыс. руб.

Виталина Ярховска