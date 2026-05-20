Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

Совладельцу челябинской компании «Дорстройгрупп» не стали ужесточать приговор

Седьмой кассационный суд общей юрисдикции не стал удовлетворять жалобу прокуратуры на приговор учредителю дорожной компании «Дорстройгрупп» Эдику Аракеляну. Наказание виновного в даче взятки (ч. 2 ст. 291 УК РФ) осталось условным. Информация отображена в картотеке дел.

По данным следствия, в 2022 году совладелец дорожной компании через посредника передал начальнику отдела технического надзора дорожно-строительных работ областного государственного казенного учреждения «Челябинскавтодор» Артему Степанову взятку. В нее входили 10 т песчано-щебеночной смеси и услуги имущественного характера — укладка плитки и установка бордюрного камня на даче сотрудника. За это последний обеспечил гарантированную приемку выполненной подрядчиком работы по госконтракту на капитальный ремонт дороги Лазурный — Дубровка — граница Сосновского района.

Прокуратура просила приговорить 70-летнего Эдика Аракеляна к полутора годам лишения свободы в колонии общего режима. Однако Аргаяшский районный суд в июле 2025 года назначил условное наказание на тот же срок, а также штраф в размере 592 тыс. руб. Надзорное ведомство не согласилось с таким решением и подало жалобу в Челябинский областной суд. Заявление прокуратуры не стали удовлетворять. Седьмой кассационный суд тоже постановил не ужесточать фигуранту приговор.

Как сообщал „Ъ-Южный Урал“, Артема Степанова в июне 2025 года признали виновным по другому делу о взятках и приговорили к шести годам условно с испытательным сроком пять лет и штрафом 1,6 млн руб. Установлено, что в 2022–2023 годах начальник отдела за взятку назначил подчиненного курировать исполнение контракта на ремонт дороги в селе Кирса Верхнеуральского района. А также он получал деньги от представителей ООО «Уралдорстрой» и ООО ПКФ «Глобус» за беспрепятственное подписание актов выполненных работ по ремонту трех автодорог. Общая сумма взяток превысила 2 млн руб.

В августе 2025 года по делу о получении взятки от Эдика Аракеляна Артему Степанову назначили наказание в виде двух лет лишения свободы с испытательным сроком четыре года. Также наложен штраф в десятикратном размере взятки — 750 тыс. руб. Конфискована сумма, эквивалентная взятке, — около 75 тыс. руб.

Виталина Ярховска

Новости компаний Все