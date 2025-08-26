Экс-сотрудника «Челябинскавтодора» признали виновным по второму делу о взятке

Аргаяшский районный суд вынес приговор бывшему начальнику отдела технического надзора дорожно-строительных работ ОГКУ «Челябинскавтодор» Артему Степанову. Его признали виновным в получении взятки (ч. 2 ст. 290 УК РФ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Суд установил, что с июня по сентябрь 2022 года через посредника он получил взятку от учредителя ООО «ДорстройГрупп». Она включала 10 тонн щебня, а также услуги по укладке дорожной плитки на личном участке. За это сотрудник госучреждения помог беспрепятственно принять выполненный подрядчиком ремонт автомобильной дороги Лазурный — Дубровка — граница Сосновского района.

Суд назначил наказание в виде двух лет лишения свободы с испытательным сроком четыре года. Также наложен штраф в десятикратном размере взятки — 750 тыс. руб. Конфискована сумма, эквивалентная взятке, — около 75 тыс. руб. Арест имущества — квартиры, автомобиля и банковских счетов сохранен.

Это уже второе уголовное дело о получении взяток Артемом Степановым, переданное в суд в этом году. Первое рассматривал Курчатовский районный суд Челябинска. По версии следствия, в 2022-2023 годах начальник отдела получил от другого сотрудника «Челябинскавтодора» деньги за назначение курировать исполнение контракта на ремонт дороги в селе Кирса Верхнеуральского района.

Также доказано, что Артем Степанов получал взятки от представителей ООО «Уралдорстрой» и ООО ПКФ «Глобус» за беспрепятственное подписание актов выполненных работ по ремонту трех автодорог. Общая сумма взяток составила более 2 млн руб. В начале июня суд приговорил Артема Степанова к шести годам лишения свободы условно с испытательным сроком пять лет и штрафом 1,6 млн руб.