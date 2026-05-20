На подлете к Москве сбит беспилотник

Силы ПВО уничтожили беспилотник, летевший в сторону Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в «Максе».

На месте падения обломков дрона работают специалисты экстренных служб. Информации о возможных пострадавших или повреждениях на земле господин Собянин не привел. Аэропорты Домодедово и Внуково уже более получаса работают по согласованию с «соответствующими органами», заявили в пресс-службе Росавиации.

С 20:00 мск 19 мая до 7:00 мск 20 мая над Россией уничтожены 273 БПЛА. Дроны сбивали над Белгородской, Брянской, Воронежской, Волгоградской, Калужской, Курской, Липецкой, Ленинградской, Московской, Нижегородской, Новгородской, Орловской, Ростовской, Смоленской, Тверской и Тульской областями, Краснодарским и Ставропольским краями, Крымом, Татарстаном и над акваториями Азовского и Черного морей.