В Белгородской области при атаке БПЛА пострадал водитель скорой

В Борисовском округе FPV-дрон атаковал автомобиль скорой помощи. Пострадал водитель, сообщил оперштаб Белгородской области.

ЧП случилось вчера поздно вечером на участке автодороги Борисовка — Головчино. Водитель получил минно-взрывную травму и баротравму, он госпитализирован. Транспортное средство получило повреждения.

Белгородская область находится на границе с Украиной и регулярно подвергается атакам со стороны ВСУ. Вчера при атаке дрона в селе Доброе также получил ранения мирный житель.