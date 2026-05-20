«Гринфлайт» вступил в дело о банкротстве экс-директора Олега Лакницкого

ООО «Гринфлайт» (Москва) подало заявление о вступлении в дело о банкротстве своего бывшего генерального директора Олега Лакницкого. Информация размещена в картотеке арбитражных дел.

Бизнесмен сам подал иск о признании себя несостоятельным в Арбитражный суд Челябинской области в апреле 2026 года. Задолженность он указал в размере 77,4 млн руб. Также господин Лакницкий просит ввести в рамках дела процедуру реализации его имущества. Заседание по обоснованности заявления рассмотрят 27 мая 2026 года. ООО «Гринфлайт», тоже находящееся в процедуре банкротства, решило присоединиться к рассмотрению дела в качестве кредитора.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», в апреле этого года московская дочерняя компания челябинского «Гринфлайта» также планировала подать заявление о признании банкротами двух бывших гендиректоров — Олега Лакницкого и Людмилы Подольской. Уведомления в начале апреля размещены на сайте Федресурс. По словам конкурсного управляющего ООО «Гринфлайт» (Москва) Сергея Воронина, причиной стали невозмещенные убытки в размере 20,8 млн руб. Ранее арбитражный суд постановил взыскать их с Олега Лакницкого и Людмилы Подольской в рамках дела о банкротстве компании. Тогда юрист Олега Лакницкого прокомментировал «Ъ-Южный Урал», что бизнесмен не намерен возмещать убытки.

