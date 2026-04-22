Бывшие не забываются

Московская дочерняя компания челябинского «Гринфлайта» планирует подать в суд заявления о признании банкротами двух бывших гендиректоров — Олега Лакницкого и Людмилы Подольской. Уведомления в начале апреля размещены на сайте Федресурс. По словам конкурсного управляющего ООО «Гринфлайт» (Москва) Сергея Воронина, причиной стали невозмещенные убытки в размере 20,8 млн руб. Ранее арбитражный суд постановил взыскать их с Олега Лакницкого и Людмилы Подольской в рамках дела о банкротстве компании. Первая инстанция посчитала, что убытки причинены компании в результате невыгодных сделок. По словам юриста Олега Лакницкого, он не намерен выплачивать эти деньги и не считает себя виновным.



Московское ООО «Гринфлайт» (принадлежит одноименной челябинской компании) намерено подать в суд заявления о признании банкротами двух бывших гендиректоров — Олега Лакницкого и Людмилы Подольской. Информация об этом опубликована на сайте Федресурс. В прошлом году в рамках дела о банкротстве компании ООО «Гринфлайт» (Москва) с экс-руководителей солидарно взыскали убытки на сумму 20,8 млн руб.

«ООО „Гринфлайт“ (Москва) уведомляет о намерении обратиться в Арбитражный суд Московской области с заявлением о признании Людмилы Подольской и Олега Лакницкого несостоятельными в связи с наличием у них признаков банкротства»,— сказано на сайте Федресурс. Уведомления появились в начале апреля.

Конкурсный управляющий компании Сергей Воронин в разговоре с «Ъ-Южный Урал» подтвердил, что решение компании подать заявления связано с убытками, предъявленными бывшим руководителям. До настоящего момента они все еще не выплачены.

Московское ООО «Гринфлайт» признано несостоятельным 14 октября 2021 года. С того момента компания проходит через процедуру конкурсного производства. До этого в течение двух лет в организации действовало наблюдение. Конкурсный управляющий Сергей Воронин в начале 2025 года подал в Арбитражный суд Московской области заявление о взыскании солидарно убытков в размере 88,4 млн руб. с Олега Лакницкого и Людмилы Подольской.

Согласно документам суда, основанием для такого заявления стали сделки компании с ООО «Паритет» и ООО «Газстроймонтаж». Конкурсный управляющий утверждал, что Людмила Подольская во время своего руководства заключила договоры на нерыночных условиях, чтобы вывести деньги из «Гринфлайта» на аффилированное с ним лицо. Вина Олега Лакницкого, как считал Сергей Воронин, заключается в бездействии по оспариванию этой сделки, истребованию дебиторской задолженности, проверке документации по договору.

В результате первая инстанция удовлетворила заявление конкурсного управляющего частично, взыскав с экс-руководителей «Гринфлайта» 78 млн руб. Впоследствии во время оспаривания этого решения размер убытков снизился до 20,8 млн руб. Кроме того, в июне 2025 года Десятый арбитражный апелляционный суд отказался взыскивать указанную сумму с Олега Лакницкого. Он посчитал, что экс-руководитель не знал о сделке и пытался минимизировать убытки. Но конкурсный управляющий оспорил и это решение, из-за чего Олега Лакницкого снова привлекли к ответственности.

«Ъ-Южный Урал» также связался с юристом Олега Лакницкого. В разговоре она подчеркнула, что бизнесмен предъявленные убытки не признает, выплачивать их не собирается, а также не считает себя виновным.

Согласно документам суда, Людмила Подольская утверждала, что не участвовала в сделке с ООО «Паритет».

ООО «Гринфлайт» зарегистрировано в Москве в 2012 году. По данным «СПАРК-Интерфакс», Людмила Подольская управляла компанией в 2012–2016 годах, а Олег Лакницкий — в 2016–2021 годах. Головной организацией является челябинский «Грин­флайт», 40% доли которого принадлежит Александру Москалюку, бывшему советнику экс-губернатора Челябинской области Михаила Юревича. По данным «СПАРК-Интерфакс», по 20% владеют Маргарита Бутакова, ООО «Медиа-стиль» и ООО «ЦСТ». Олег Лакницкий также известен как совладелец и генеральный директор ООО «Трест Магнитострой».

Головная челябинская компания «Гринфлайт» также признана банкротом в 2020 году. До этого в течение четырех лет организация проходила через процедуру наблюдения. Заявление о банкротстве компании было подано вскоре после остановки строительства более 29 многоквартирных домов в ЖК «Академ Riverside». В стройку вложили средства около пяти тысяч дольщиков на сумму 6,9 млрд руб. В период наблюдения были достроены большинство проблемных объектов, в том числе за счет сил компании «Трест Магнитострой». Весной 2018 года Центральный районный суд Челябинска приговорил бывшего гендиректора «Гринфлайта» Сергея Мануйлова к двум годам и шести месяцам лишения свободы за злоупотребление полномочиями (ч. 2 ст. 201 УК РФ). Суд установил, что в 2013–2016 годах он заключил ряд заведомо невыгодных сделок, что привело к остановке строительства домов в микрорайоне «Академ Riverside».

Ольга Воробьева