Российский Rockwool инвестирует в развитие производства своего троицкого завода

До 2028 года АО «Развитие строительных активов» (РСА), которому передано в управление российское подразделение датской компании Rockwool, планирует инвестировать в диверсификацию производства 10 млрд руб. В числе активов компании — троицкий завод ООО «Роквул-Урал». Об этом со ссылкой на гендиректора РСА Тимура Амирова сообщает „Ъ“.

Инвестпрограмму реализуют на заводах в Ленинградской, Московской, Челябинской областях и Татарстане. Предполагается, что будет проведена сертификация всей линейки шумо- и пожароизоляционной продукции для предприятий военно-промышленного комплекса. Первая опытная партия продукции выпущена. Планируется вернуть от Объединенной судостроительной корпорации объем заказов на поставку шумоизоляции для строительства атомных подлодок и военных кораблей до уровня 2022 года. Часть денег будет направлена на возведение нового производственного корпуса завода в Выборге, его могут ввести в эксплуатацию уже в следующем году.

Виталина Ярховска