Управляющие российским Rockwool инвестируют в развитие производства 10 млрд рублей

АО «Развитие строительных активов» (РСА), которому передано в доверительное управление российское подразделение датской компании Rockwool (ООО «Руквол»), намерено до 2028 года вложить в диверсификацию производства около 10 млрд рублей. Речь идет о развитии, наряду с основным для фирмы строительным рынком, смежных направлений, в том числе гособоронзаказе и выпуске быстровозводимых жилых модулей для Сибири и Арктической зоны РФ, сообщил журналистам гендиректор РСА Тимур Амиров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Завод Rockwool

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Завод Rockwool

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Он уточнил, что средства, заложенные в двухлетнюю инвестпрограмму, пойдут на развитие заводов в Ленинградской, Московской, Челябинской областях и Татарстане. В том числе часть денег будет направлена на строительство нового производственного корпуса завода в Выборге, ввести в эксплуатацию который могут уже в следующем году. Инвестиции в проект и точные сроки запуска господин Амиров предпочел не называть.

Также инвестпрограмма предполагает сертификацию всей линейки шумо- и пожароизоляционной продукции для предприятий военно-промышленного комплекса, в частности ОСК.

Сейчас начинаем процедуру получения необходимой сертификации. Это займет несколько месяцев, но производство уже готово, первая опытная партия продукции выпущена, уточнил гендиректор РСА. В планах вернуть от ОСК объем заказов на поставку специализированной шумоизоляции для строительства атомных подлодок и военных кораблей до уровня 2022 года.

Датская Rockwool существует с 1937 года, контролирует 51 площадку в разных странах мира. В 2024 году оборот группы составил €39 млрд. В России работает с 1995 года, управляет заводами в подмосковной Балашихе, Выборге (Ленинградская область), Троицке (Челябинская область) и в ОЭЗ «Алабуга» (Республика Татарстан). В январе 2026 года российское подразделение Rockwool A/S — ООО «Роквул» и 68% долей в уставном капитале ООО «Роквул -Волга» было передано во временное управление АО «Развитие строительных активов». Соответствующий указ президент РФ Владимир Путин подписал 31 декабря 2025 года.

Владимир Колодчук