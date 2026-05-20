До конца июня в Екатеринбург доставят 15 новых автобусов

Администрация Екатеринбурга заключила контракт на поставку партии автобусов-«гармошек» — 15 машин должны доставить в город до 30 июня, сообщил в своем канале в Max мэр Алексей Орлов.

Курсировать транспорт будет по маршрутам №50, 64 и 67. «В рамках транспортной реформы это уже вторая крупная закупка автобусов особо большого класса. Обновление парка общественного транспорта — одна из наших ключевых задач»,— добавил глава города.

В этом году власти собираются приобрести для Екатеринбурга 105 автобусов разного класса. Кроме того, до конца года в город планируется доставить 50 новых трехсекционных трамваев — по словам мэра, эта партия станет крупнейшей для города за последние 30 лет. В апреле в Екатеринбург поступило 55 новых троллейбусов — на сегодня обновление троллейбусного парка завершено.

Ирина Пичурина