В Белгородской области при атаке БПЛА пострадал мирный житель

В селе Доброе Шебекинского округа дрон атаковал автомобиль. Пострадал мирный житель, сообщил оперштаб Белгородской области.

Мужчина получил минно-взрывную травму и осколочное ранение живота. Пострадавшего госпитализировали. Также повреждения получило транспортное средство.

Белгородская область находится на границе с Украиной и регулярно подвергается атакам со стороны ВСУ. В регионе введен режим ЧС федерального уровня, также действует режим КТО.