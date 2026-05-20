Япония и Южная Корея договорились о взаимных поставках нефти и газа

Премьер-министр Японии Санаэ Такаити и президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён провели переговоры по вопросам поставок энергоносителей и заключили соглашение о двусторонней подстраховке в условиях энергетического кризиса. Об этом сообщает агентство «Рёнхап».

Двухдневный саммит прошел на родине Ли Чжэ Мёна в Андонге, куда японский премьер приезжала в ответ на январский визит южнокорейского президента в ее родную префектуру Нара. Стороны договорились укреплять сотрудничество в обеспечении поставок сырой нефти и сжиженного природного газа (СПГ) на фоне опасений перебоев из-за конфликта на Ближнем Востоке.

Kyodo News уточняет, что испытывающие зависимость от ближневосточных поставок страны будут совместно работать над пополнением стратегических запасов нефти в Индо-Тихоокеанском регионе в рамках объявленного в апреле Токийского соглашения о финансовой поддержке на сумму около $10 млрд. Также стороны намерены поставлять друг другу нефтепродукты и СПГ из своих запасов в случае чрезвычайной ситуации.

Президент Ли Чжэ Мён, выступая после саммита, отметил «безграничные возможности» двустороннего сотрудничества. Он заявил, что для подлинного мира и стабильности в регионе Южной Корее, Китаю и Японии важно «уважать друг друга, сотрудничать и преследовать общие интересы». Санаэ Такаити подчеркнула, что для двух стран важно «играть роль стержня в стабилизации Индо-Тихоокеанского региона».

Эрнест Филипповский